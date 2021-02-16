Уильямс назвала четвертьфинальный матч Australian Open лучшей своей игрой на турнире

Американка Серена Уильямс во время флеш-интервью прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в матче 1/4 финала Australian Open (6:3, 6:3).

«Это был мой лучший матч на турнире. Получалось практически все. Даже когда у Халеп были брейки, я их спокойно отыгрывала. Впереди игра с Осакой, я уже жду полуфинал», — заявила 39-летняя спортсменка.

В полуфинале Уильмс встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.