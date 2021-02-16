Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс 16 февраля в матче 1/4 финала Australian Open в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп — 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте час и 22 минуты.

В полуфинале 39-летняя спортсменка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США, 10) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:3, 6:3