Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open
12:37
Американская теннисистка Серена Уильямс 16 февраля в матче 1/4 финала Australian Open в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп — 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте час и 22 минуты.
В полуфинале 39-летняя спортсменка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Серена Уильямс (США, 10) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:3, 6:3
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