Медведев: «Если бы я мог обменять все свои результаты в туре на победу на «Шлеме», я бы так и сделал»

Третья ракетка мира Даниил Медведев оценил свои результаты в этом году.

— Как вы оцениваете свои результаты в этом году? Безусловно, вы выиграли много титулов, занимаете высокое место в гонке, но менее успешны на «Шлемах». Вы бы обменяли результаты в туре на больший успех на «Шлемах»?

— Смотря о чем речь: о финале «Шлема» или о победе на «Шлеме». На победу я бы, наверное, обменял что угодно. На финал «Шлема», наверное, нет, потому что титул есть титул. Трофей стоит у меня дома. Я могу смотреть на него каждый день. Я могу держать его в руках каждый день. Но нет, я никогда не достаю трофеи, чтобы просто подержать.

Выигрывать титулы — это прекрасное чувство. Чем крупнее титул, тем лучше. Если бы я мог обменять эти результаты на победу на «Шлеме», я бы, наверное, так и сделал. Я очень доволен своим сезоном, но есть еще два «Больших шлема». Один проходит прямо сейчас. Надеюсь, я смогу хорошо на них выступить, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев в 2023 году выиграл 5 титул ATP. На Australian Open он проиграл в третьем круге, а на «Ролан Гаррос» — в первом.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Медведев поборется с Иржи Легечка (Чехия). Теннисисты впервые сыграют друг против друга.