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Сегодня, 00:43

Ольховский оценил форму Медведева перед Roland Garros

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил готовность российского теннисиста Даниила Медведева к предстоящему Roland Garros.

«Медведев хорошо играл в Риме. Если бы не ночной трехсетовый матч с Меджедовичем перед следующей встречей с Полом в четвертом круге, то у него был бы шанс выиграть турнир и защитить титул. Сложно сказать, как бы развивались события в дальнейшем. Но, в целом, по игре Даниил смотрелся неплохо», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

28-летний Медведев занимает 5-е место в текущем рейтинге АТР. Старт основной сетки Открытого чемпионата Франции запланирован на 26 мая. Соревнования среди женщин продлятся до 8 июня.

Источник: https://vprognoze.uz/sportnews/tennis/11743298-olhovskij-ocenil-formu-medvedeva-nakanune-rolan-garros.html
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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