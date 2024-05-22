Ольховский оценил форму Медведева перед Roland Garros

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил готовность российского теннисиста Даниила Медведева к предстоящему Roland Garros.

«Медведев хорошо играл в Риме. Если бы не ночной трехсетовый матч с Меджедовичем перед следующей встречей с Полом в четвертом круге, то у него был бы шанс выиграть турнир и защитить титул. Сложно сказать, как бы развивались события в дальнейшем. Но, в целом, по игре Даниил смотрелся неплохо», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

28-летний Медведев занимает 5-е место в текущем рейтинге АТР. Старт основной сетки Открытого чемпионата Франции запланирован на 26 мая. Соревнования среди женщин продлятся до 8 июня.