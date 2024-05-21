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Сегодня, 18:19

Янчук считает, что Медведев может дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что Даниил Медведев может дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Ни для кого не секрет, что игра Медведева больше подходит под «хардовые» корты, там раскрываются его сильные стороны. При этом нельзя сказать, что на грунте он совсем не умеет играть, все-таки в прошлом году он выиграл крупный турнир на этом покрытии. Медведев является высококлассным игроком и до четвертьфинала «Ролан Гаррос» может спокойно пройти, но дальше будет сложно«, — цитирует Янчука ТАСС.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Жеребьевка основной сетки соревнований состоится 23 мая.

В прошлом году Медведев завершил выступление на турнире в первом круге, проиграв бразильцу Тьяго Уайлду со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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