Тим впервые станет третьей ракеткой мира, если выиграет Australian Open

Доминик Тим в полуфинале Australian Open обыграл немца Александра Зверева. Австриец впервые станет третьей ракеткой мира, если в финальном матче обыграет серба Новака Джоковича — он на второй позиции.

Рафаэль Надаль (1) вылетел в четвертьфинале после поражения от Тима. Роджера Федерера (3) обыграл Джокович. Перед стартом турнира россиянин Даниил Медведев занимал четвертое место в рейтинге ATP.