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Тим впервые станет третьей ракеткой мира, если выиграет Australian Open

16:38
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Доминик Тим в полуфинале Australian Open обыграл немца Александра Зверева. Австриец впервые станет третьей ракеткой мира, если в финальном матче обыграет серба Новака Джоковича — он на второй позиции.

Рафаэль Надаль (1) вылетел в четвертьфинале после поражения от Тима. Роджера Федерера (3) обыграл Джокович. Перед стартом турнира россиянин Даниил Медведев занимал четвертое место в рейтинге ATP.

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