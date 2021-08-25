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Теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата США

14:47
Серена Уильямс. Фото WTA
Серена Уильямс. Фото WTA
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Американская теннисистка Серена Уильямс в Instagram сообщила о том, что не будет участвовать в Открытом чемпионате США.

«После долгого анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия», — написала 39-летняя спортсменка.

Турнир состоится с 30 августа по 12 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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