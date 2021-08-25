Теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата США

Американская теннисистка Серена Уильямс в Instagram сообщила о том, что не будет участвовать в Открытом чемпионате США .

«После долгого анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия», — написала 39-летняя спортсменка.

Турнир состоится с 30 августа по 12 сентября.