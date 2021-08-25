Теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата США
14:47
Американская теннисистка Серена Уильямс в Instagram сообщила о том, что не будет участвовать в Открытом чемпионате США.
«После долгого анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия», — написала 39-летняя спортсменка.
Турнир состоится с 30 августа по 12 сентября.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю