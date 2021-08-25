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Дьяченко обыграла Бенуа в первом раунде квалификации US Open

21:08
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко победила бельгийку Мари Бенуа (4:6, 6:3, 6:4) в матче первого раунда квалификации US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. Следующей соперницей Дьяченко станет британка Кэти Бултер.

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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