Дьяченко обыграла Бенуа в первом раунде квалификации US Open
21:08
Российская теннисистка Виталия Дьяченко победила бельгийку Мари Бенуа (4:6, 6:3, 6:4) в матче первого раунда квалификации US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 2 часа 26 минут. Следующей соперницей Дьяченко станет британка Кэти Бултер.
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