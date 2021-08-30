Александрова обыграла Эррани и пробилась во второй раунд US Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила итальянку Сару Эррани (6:3, 6:2) в матче первого раунда US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 27 минут. Александрова сделала семь эйсов при десяти двойных оишбках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы две двойные и три успешных брейк-пойнта.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Джоанна Конта (Великобритания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 32) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:2
Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:2, 6:4
Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 1:6, 7:6 (9:7)
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