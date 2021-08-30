Александрова обыграла Эррани и пробилась во второй раунд US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила итальянку Сару Эррани (6:3, 6:2) в матче первого раунда US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 27 минут. Александрова сделала семь эйсов при десяти двойных оишбках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы две двойные и три успешных брейк-пойнта.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Джоанна Конта (Великобритания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:2, 6:4

Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 1:6, 7:6 (9:7)