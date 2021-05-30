Теннисист Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос».

«Чувствую себя счастливым. Радуюсь теннису впервые за два месяца. Хорошее чувство. Не имеет значения, проиграю ли я в первом раунде или проиграю в финале. Речь идет о чувстве на корте, и теперь у меня все хорошо», — цитирует Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 30 мая по 13 июля. Первый матч Даниил Медведев проведет против Александра Бублика. Встреча начнется 31 мая в 13:30 по московскому времени.