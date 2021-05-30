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Теннисист Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»

17:03
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос».

«Чувствую себя счастливым. Радуюсь теннису впервые за два месяца. Хорошее чувство. Не имеет значения, проиграю ли я в первом раунде или проиграю в финале. Речь идет о чувстве на корте, и теперь у меня все хорошо», — цитирует Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 30 мая по 13 июля. Первый матч Даниил Медведев проведет против Александра Бублика. Встреча начнется 31 мая в 13:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/

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