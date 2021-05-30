Карен Хачанов вышел во второй круг Roland Garros
16:22
Россиянин Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого круга Roland Garros. Он в трех сетах переиграл представителя Чехии Иржи Веселы — 6:1, 6:2, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 23) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:1, 6:2, 6:3
Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 6:4, 6:2
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:1, 6:3, 4:6, 6:2
Энцо Куако (Франция, WC) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:3
Дэниэлл Коллинз (США) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:2, 4:6, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, 27) — Грегуар Баррер (Франция, WC) — 6:4, 6:1, 6:4
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