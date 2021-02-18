Джокович непобедим в полуфиналах Australian Open
Аслан Карацев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии не смог обыграть Новака Джоковича и упустил возможность стать первым выходцем из квалификации, которому удалось сыграть в финале мэйджора в «Открытую эру». Кроме того, Карацев оказался первым российским игроком, уступившим в полуфинале Australian Open — самого удобного для наших теннисистов турнира. Предыдущие пять полуфиналов неизменно завершались в пользу россиян: трижды успех праздновал Марат Сафин, дважды — Евгений Кафельников.
Россияне в полуфиналах Australian Open:
|
Год
|
Турнир
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1999
|
Australian Open
|
Евгений Кафельников
|
Томми Хаас Германия
|
6:3, 6:4, 7:5
|
2000
|
Australian Open
|
Евгений Кафельников
|
Магнус Норман Швеция
|
6:1, 6:2, 6:4
|
2002
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Томми Хаас Германия
|
6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2
|
2004
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Андре Агасси США
|
7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3
|
2005
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Роджер Федерер Швейцария
|
5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7
|
2021
|
Australian Open
|
Аслан Карацев
|
Новак Джокович Сербия
|
3:6, 4:6, 2:6
|
2021
|
Australian Open
|
Даниил Медведев
|
Стефанос Циципас Греция
|
?
Правда, в дебютанта турниров столь высокого уровня говорит не только разница в рейтинге (перед стартом соперников разделяли 112 игроков), но и уникальная статистика серба в Мельбурне. Джокович одержал победы во всех девяти полуфиналах и восьми финалах Открытого чемпионата Австралии. Трижды Новак уступал в четвертьфиналах, дважды — в первом и четвертом кругах, однажды — во втором круге.
Сезоны, когда Новак Джокович выходил в полуфннал Australian Open:
|
Сезон
|
1/2 финала
|
Финал
|
Соперник
|
Счет
|
Соперник
|
Счет
|
2008
|
Роджер Федерер Швейцария
|
7:5, 6:3, 7:6 (7:5)
|
Жо-Вилфред Цонга Франция
|
4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2)
|
2011
|
Роджер Федерер Швейцария
|
7:6 (7:3), 7:5, 6:4
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:4, 6:2, 6:3
|
2012
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 7:5
|
Рафаэль Надаль Испания
|
5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5
|
2013
|
Давид Феррер Испания
|
6:2, 6:2, 6:1
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:3, 6:2
|
2015
|
Стэн Вавринка Швейцария
|
7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 4:6, 6:0
|
Энди Маррэй Великобритания
|
7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0
|
2016
|
Роджер Федерер Швейцария
|
6:1, 6:2, 3:6, 6:3
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:1, 7:5, 7:6 (7:3)
|
2019
|
Люка Пуй Франция
|
6:0, 6:2, 6:2
|
Рафаэль Надаль Испания
|
6:3, 6:2, 6:3
|
2020
|
Роджер Федерер Швейцария
|
7:6 (7:1), 6:4, 6:1
|
Доминик Тим Австрия
|
6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
|
2021
|
Аслан Карацев Россия
|
6:3, 6:4, 6:2
|
Даниил Медведев Россия/Стефанос Циципас Греция
|
?
Победа над Карацевым позволила Джоковичу догнать Рафаэля Надаля по числу финалов турниров Большого шлема. После турнира на счету серба и испанца будет по 28 решающих матчей. Рекорд (31 финал) принадлежит Роджеру Федереру, при этом идущий четвертым Иван Лендл выходил на титульную встречу всего 19 раз. Кстати, Джокович — рекордсмен по австралийским (9) и хардовым (17) финалам. На грунте нет равных Рафаэлю Надалю (13 финалов, 13 титулов!), на траве выделяется Роджер Федерер (12).
Лидеры по финалам турниров Большого шлема:
|
Игрок
|
Страна
|
Финалы
|
Australian Open
|
Roland Garros
|
Wimbledon
|
US Open
|
Всего
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
7
|
5
|
12
|
7
|
31
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
5
|
13
|
5
|
5
|
28
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
9
|
5
|
6
|
8
|
28
|
Иван Лендл
|
Чехословакия
|
4
|
5
|
2
|
8
|
19
|
Пит Сампрас
|
США
|
3
|
0
|
7
|
8
|
18
|
Бьорн Борг
|
Швеция
|
0
|
6
|
6
|
4
|
16
|
Джимми Коннорс
|
США
|
2
|
0
|
6
|
7
|
15
|
Андре Агасси
|
США
|
4
|
3
|
2
|
6
|
15
Кстати, благодаря успехам в Австралии Новак Джокович гарантировал себе первое место рейтинга АТР минимум до 8 марта и установил новое историческое достижение. Время пребывания серба на вершине рейтинга скоро достигнет 311 недель. Роджер Федерер лидировал 310 недель, Пит Сампрас — 286.
|
Игрок
|
Страна
|
Годы во главе рейтинга
|
Недели
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
2011-2016, 2018-н.в.
|
311
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
2004-2010, 2012, 2018
|
310
|
Пит Сампрас
|
США
|
1993-2000
|
286
|
Иван Лендл
|
Чехословакия
|
1983-1988
|
270
|
Джимми Коннорс
|
США
|
1974-1979, 1982-1983
|
268
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
2008-2011, 2013-2014, 2017-2020
|
209
|
Джон Макинрой
|
США
|
1980-1985
|
170
|
Бьорн Борг
|
Швеция
|
1977, 1979-1981
|
109
|
Андре Агасси
|
США
|
1995-1996, 1999-2000, 2003
|
101
|
Ллейтон Хьюитт
|
Австралия
|
2001-2003
|
80
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