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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович непобедим в полуфиналах Australian Open

17:30
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Еще одно историческое достижение Карацеву не покорилось.

Аслан Карацев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии не смог обыграть Новака Джоковича и упустил возможность стать первым выходцем из квалификации, которому удалось сыграть в финале мэйджора в «Открытую эру». Кроме того, Карацев оказался первым российским игроком, уступившим в полуфинале Australian Open — самого удобного для наших теннисистов турнира. Предыдущие пять полуфиналов неизменно завершались в пользу россиян: трижды успех праздновал Марат Сафин, дважды — Евгений Кафельников.

Россияне в полуфиналах Australian Open:

Год

Турнир

Игрок

Соперник

Счет

1999

Australian Open

Евгений Кафельников

Томми Хаас Германия

6:3, 6:4, 7:5

2000

Australian Open

Евгений Кафельников

Магнус Норман Швеция

6:1, 6:2, 6:4

2002

Australian Open

Марат Сафин

Томми Хаас Германия

6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2

2004

Australian Open

Марат Сафин

Андре Агасси США

7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3

2005

Australian Open

Марат Сафин

Роджер Федерер Швейцария

5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7

2021

Australian Open

Аслан Карацев

Новак Джокович Сербия

3:6, 4:6, 2:6

2021

Australian Open

Даниил Медведев

Стефанос Циципас Греция

?

Правда, в дебютанта турниров столь высокого уровня говорит не только разница в рейтинге (перед стартом соперников разделяли 112 игроков), но и уникальная статистика серба в Мельбурне. Джокович одержал победы во всех девяти полуфиналах и восьми финалах Открытого чемпионата Австралии. Трижды Новак уступал в четвертьфиналах, дважды — в первом и четвертом кругах, однажды — во втором круге.

Сезоны, когда Новак Джокович выходил в полуфннал Australian Open:

Сезон

1/2 финала

Финал

Соперник

Счет

Соперник

Счет

2008

Роджер Федерер Швейцария

7:5, 6:3, 7:6 (7:5)

Жо-Вилфред Цонга Франция

4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2)

2011

Роджер Федерер Швейцария

7:6 (7:3), 7:5, 6:4

Энди Маррэй Великобритания

6:4, 6:2, 6:3

2012

Энди Маррэй Великобритания

6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 7:5

Рафаэль Надаль Испания

5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5

2013

Давид Феррер Испания

6:2, 6:2, 6:1

Энди Маррэй Великобритания

6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:3, 6:2

2015

Стэн Вавринка Швейцария

7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 4:6, 6:0

Энди Маррэй Великобритания

7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0

2016

Роджер Федерер Швейцария

6:1, 6:2, 3:6, 6:3

Энди Маррэй Великобритания

6:1, 7:5, 7:6 (7:3)

2019

Люка Пуй Франция

6:0, 6:2, 6:2

Рафаэль Надаль Испания

6:3, 6:2, 6:3

2020

Роджер Федерер Швейцария

7:6 (7:1), 6:4, 6:1

Доминик Тим Австрия

6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

2021

Аслан Карацев Россия

6:3, 6:4, 6:2

Даниил Медведев Россия/Стефанос Циципас Греция

?

Победа над Карацевым позволила Джоковичу догнать Рафаэля Надаля по числу финалов турниров Большого шлема. После турнира на счету серба и испанца будет по 28 решающих матчей. Рекорд (31 финал) принадлежит Роджеру Федереру, при этом идущий четвертым Иван Лендл выходил на титульную встречу всего 19 раз. Кстати, Джокович — рекордсмен по австралийским (9) и хардовым (17) финалам. На грунте нет равных Рафаэлю Надалю (13 финалов, 13 титулов!), на траве выделяется Роджер Федерер (12).

Лидеры по финалам турниров Большого шлема:

Игрок

Страна

Финалы

Australian Open

Roland Garros

Wimbledon

US Open

Всего

Роджер Федерер

Швейцария

7

5

12

7

31

Рафаэль Надаль

Испания

5

13

5

5

28

Новак Джокович

Сербия

9

5

6

8

28

Иван Лендл

Чехословакия

4

5

2

8

19

Пит Сампрас

США

3

0

7

8

18

Бьорн Борг

Швеция

0

6

6

4

16

Джимми Коннорс

США

2

0

6

7

15

Андре Агасси

США

4

3

2

6

15

Кстати, благодаря успехам в Австралии Новак Джокович гарантировал себе первое место рейтинга АТР минимум до 8 марта и установил новое историческое достижение. Время пребывания серба на вершине рейтинга скоро достигнет 311 недель. Роджер Федерер лидировал 310 недель, Пит Сампрас — 286.

Игрок

Страна

Годы во главе рейтинга

Недели

Новак Джокович

Сербия

2011-2016, 2018-н.в.

311

Роджер Федерер

Швейцария

2004-2010, 2012, 2018

310

Пит Сампрас

США

1993-2000

286

Иван Лендл

Чехословакия

1983-1988

270

Джимми Коннорс

США

1974-1979, 1982-1983

268

Рафаэль Надаль

Испания

2008-2011, 2013-2014, 2017-2020

209

Джон Макинрой

США

1980-1985

170

Бьорн Борг

Швеция

1977, 1979-1981

109

Андре Агасси

США

1995-1996, 1999-2000, 2003

101

Ллейтон Хьюитт

Австралия

2001-2003

80

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