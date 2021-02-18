Джокович непобедим в полуфиналах Australian Open

Еще одно историческое достижение Карацеву не покорилось.

Аслан Карацев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии не смог обыграть Новака Джоковича и упустил возможность стать первым выходцем из квалификации, которому удалось сыграть в финале мэйджора в «Открытую эру». Кроме того, Карацев оказался первым российским игроком, уступившим в полуфинале Australian Open — самого удобного для наших теннисистов турнира. Предыдущие пять полуфиналов неизменно завершались в пользу россиян: трижды успех праздновал Марат Сафин, дважды — Евгений Кафельников.

Россияне в полуфиналах Australian Open:

Год Турнир Игрок Соперник Счет 1999 Australian Open Евгений Кафельников Томми Хаас Германия 6:3, 6:4, 7:5 2000 Australian Open Евгений Кафельников Магнус Норман Швеция 6:1, 6:2, 6:4 2002 Australian Open Марат Сафин Томми Хаас Германия 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2 2004 Australian Open Марат Сафин Андре Агасси США 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3 2005 Australian Open Марат Сафин Роджер Федерер Швейцария 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7 2021 Australian Open Аслан Карацев Новак Джокович Сербия 3:6, 4:6, 2:6 2021 Australian Open Даниил Медведев Стефанос Циципас Греция ?

Правда, в дебютанта турниров столь высокого уровня говорит не только разница в рейтинге (перед стартом соперников разделяли 112 игроков), но и уникальная статистика серба в Мельбурне. Джокович одержал победы во всех девяти полуфиналах и восьми финалах Открытого чемпионата Австралии. Трижды Новак уступал в четвертьфиналах, дважды — в первом и четвертом кругах, однажды — во втором круге.

Сезоны, когда Новак Джокович выходил в полуфннал Australian Open:

Сезон 1/2 финала Финал Соперник Счет Соперник Счет 2008 Роджер Федерер Швейцария 7:5, 6:3, 7:6 (7:5) Жо-Вилфред Цонга Франция 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2) 2011 Роджер Федерер Швейцария 7:6 (7:3), 7:5, 6:4 Энди Маррэй Великобритания 6:4, 6:2, 6:3 2012 Энди Маррэй Великобритания 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 7:5 Рафаэль Надаль Испания 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 2013 Давид Феррер Испания 6:2, 6:2, 6:1 Энди Маррэй Великобритания 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:3, 6:2 2015 Стэн Вавринка Швейцария 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 4:6, 6:0 Энди Маррэй Великобритания 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 2016 Роджер Федерер Швейцария 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 Энди Маррэй Великобритания 6:1, 7:5, 7:6 (7:3) 2019 Люка Пуй Франция 6:0, 6:2, 6:2 Рафаэль Надаль Испания 6:3, 6:2, 6:3 2020 Роджер Федерер Швейцария 7:6 (7:1), 6:4, 6:1 Доминик Тим Австрия 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 2021 Аслан Карацев Россия 6:3, 6:4, 6:2 Даниил Медведев Россия/Стефанос Циципас Греция ?

Победа над Карацевым позволила Джоковичу догнать Рафаэля Надаля по числу финалов турниров Большого шлема. После турнира на счету серба и испанца будет по 28 решающих матчей. Рекорд (31 финал) принадлежит Роджеру Федереру, при этом идущий четвертым Иван Лендл выходил на титульную встречу всего 19 раз. Кстати, Джокович — рекордсмен по австралийским (9) и хардовым (17) финалам. На грунте нет равных Рафаэлю Надалю (13 финалов, 13 титулов!), на траве выделяется Роджер Федерер (12).

Лидеры по финалам турниров Большого шлема:

Игрок Страна Финалы Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open Всего Роджер Федерер Швейцария 7 5 12 7 31 Рафаэль Надаль Испания 5 13 5 5 28 Новак Джокович Сербия 9 5 6 8 28 Иван Лендл Чехословакия 4 5 2 8 19 Пит Сампрас США 3 0 7 8 18 Бьорн Борг Швеция 0 6 6 4 16 Джимми Коннорс США 2 0 6 7 15 Андре Агасси США 4 3 2 6 15

Кстати, благодаря успехам в Австралии Новак Джокович гарантировал себе первое место рейтинга АТР минимум до 8 марта и установил новое историческое достижение. Время пребывания серба на вершине рейтинга скоро достигнет 311 недель. Роджер Федерер лидировал 310 недель, Пит Сампрас — 286.