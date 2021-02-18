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Стало известно время игры Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open

17:20
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Официальный Twitter Australian объявил время начала второго матча 1/2 финала мужского турнира, в котором сыграют грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. Игра состоится 19 февраля, начало — в 19.30 по местному времени, то есть в 11.30 по Москве.

До них на корты выйдут участники полуфиналов в мужском и женском парном разряде.

В финале победитель полуфинала встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в трех сетах одолел еще одного россиянина Аслана Карацева — 6:3, 6:4, 6:2.

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