Официальный Twitter Australian объявил время начала второго матча 1/2 финала мужского турнира, в котором сыграют грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. Игра состоится 19 февраля, начало — в 19.30 по местному времени, то есть в 11.30 по Москве.

До них на корты выйдут участники полуфиналов в мужском и женском парном разряде.

В финале победитель полуфинала встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в трех сетах одолел еще одного россиянина Аслана Карацева — 6:3, 6:4, 6:2.