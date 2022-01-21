Надаль о победе над Хачановым: «Я играл против отличного игрока, это мой лучший матч после возвращения»

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Кареном Хачановым (6:3, 6:2, 3:6, 6:1) в третьем круге Australian Open.

«Это очень особенная неделя для меня — неделя возвращения. Каждый раз, когда мне удается сыграть здесь, я чувствую себя особенным. Сегодня я играл против отличного игрока и хорошего друга. Это был мой лучший матч после возвращения, несомненно.

Последние полтора года были тяжелыми, но для меня такие вечера очень много значат. Они придают мне сил на то, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень много для меня значат", — приводит слова Надаля сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем встречи между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.