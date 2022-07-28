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Сегодня, 10:20

Представитель Зверева оценил шансы теннисиста принять участие в US Open

Анна Горшкова
Корреспондент
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Представитель второй ракетки мира Александра Зверева рассказал, успеет ли немецкий теннисист восстановиться к Открытому чемпионату США.

«Саша идет на поправку и все еще надеется, что он будет готов к Открытому чемпионату США. Однако пока рано говорить, сможет ли он выступить там или нет. Участие в Кубке Дэвиса в Гамбурге в сентябре кажется более реалистичным. Но мы скрестили пальцы, что он будет готов раньше. Поэтому он должен сыграть несколько турниров до Токио», — приводит слова представителя Зверева Reuters.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Групповой этап Кубка Дэвиса состоится 14-18 сентября в четырех городах — Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.

Напомним, что 7 июня Звереву прооперировали голеностоп после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». Тогда он порвал три боковые связки. Сообщалось, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/zverev-return-more-realistic-davis-cup-september-2022-07-28/
Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
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