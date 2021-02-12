Тарпищев оценил игру Потаповой против Серены Уильямс

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Анастасии Потаповой от теннисистки Серены Уильямс. Результат матча третьего круга Australian Open — 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американки.

«Потапова навязала борьбу, играла в быстрый теннис. По полету мяча почти не уступала Серене. Результат хороший, обнадеживающий для дальнейшего роста. Трудно было выиграть в этом конкретном матче, потому что все-таки Серена обладает колоссальным опытом. Сыграла Анастасия достойно», — сказал Тарпищев «СЭ».

19-летняя российская теннисистка по ходу матча сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12.

В четвертом круге турнира Уильямс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

(Анастасия Пастернак)