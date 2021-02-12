Кафельников отреагировал на победу Карацева над Диего Шварцманом

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аслана Карацева над Диего Шварцманом в матче третьего круга Australian Open.

«Не ожидал такого результата от Аслана. Он меня приятно удивил. Не знаю, насколько далеко ему удастся зайти на турнире, но возможности у него есть. В любом случае, очень за него рад», — сказал Кафельников «СЭ».

Сегодня, 12 февраля, Аслан Карацев победил Диего Шварцмана (6:3, 6:3, 6:3) в третьем раунде Australian Open и вышел в 1/8 финала турнира. Для россиянина это лучший результат на турнирах Большого шлема.

(Владимир Пушкарев)