Тарпищев считает Карацева претендентом на участие в Олимпиаде после победы над Шварцманом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева на Australian Open над аргентинцем Диего Шварцманом. Матч третьего круга закончился со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

«Карацев прибавил за последнее время. Он был в сборной все время, но в определенный момент результаты у него затормозились. Они провели очень хорошую работу со своим белорусским тренером. Аслан осовременил свой стиль, играет по восходящему мячу, плоскими и мощными ударами, хороший угол попадания. Для меня удивительным был его легкий результат против Герасимова, потому что это очень непростой игрок. Мало кто ожидал, что Карацев выиграет у Шварцмана. Аслан играл очень здорово и достаточно легко его обыграл. Очень хорошая победа для него. Сейчас Карацев реально претендует на попадание в Олимпийские игры, потому что вошёл в мировую сотню. Надеемся, что он будет идти по возрастающей», — сказал Тарпищев «СЭ».

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Денис Шаповалов — Феликс Ожье-Алиассим.

(Анастасия Пастернак)