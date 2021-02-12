Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тарпищев считает Карацева претендентом на участие в Олимпиаде после победы над Шварцманом

11:32
Теги:

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева на Australian Open над аргентинцем Диего Шварцманом. Матч третьего круга закончился со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Аслан Карацев.Карацев обыграл Шварцмана в трех сетах и вышел в четвертый круг Australian Open

«Карацев прибавил за последнее время. Он был в сборной все время, но в определенный момент результаты у него затормозились. Они провели очень хорошую работу со своим белорусским тренером. Аслан осовременил свой стиль, играет по восходящему мячу, плоскими и мощными ударами, хороший угол попадания. Для меня удивительным был его легкий результат против Герасимова, потому что это очень непростой игрок. Мало кто ожидал, что Карацев выиграет у Шварцмана. Аслан играл очень здорово и достаточно легко его обыграл. Очень хорошая победа для него. Сейчас Карацев реально претендует на попадание в Олимпийские игры, потому что вошёл в мировую сотню. Надеемся, что он будет идти по возрастающей», — сказал Тарпищев «СЭ».

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Денис Шаповалов — Феликс Ожье-Алиассим.

(Анастасия Пастернак)

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир