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Сегодня, 13:06

Тарпищев об победе Хачанова: «Это был лучший матч Карена на грунте за последние два года»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» над британцем Кэмероном Норри (6:2, 7:5, 5:7, 6:4).

«Мы знаем, что Карен много матчей проигрывал, когда выигрывал первый сет, отдавал потихоньку инициативу. Ключ к победе был в том, чтобы Карен сделал все иначе. Хачанов играл очень длинно, Норри не мог действовать позиционно из-за этого. Из-за задней линии британец не мог заставить Карена играть короче. Хачанов просто выбивал Норри. Я считаю, что это был лучший матч Карена на грунте за последние два года», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

26-летний российский теннисист Карен Хачанов сыграет против 19-летнего Карлоса Алькараса в четвертом круге турнира «Ролан Гаррос». В прошлой игре испанец одолел 21-летнего американца Себастьяна Корда (6:4, 6:4, 6:2).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220528/khachanov-1791349519.html
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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