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Тарпищев о следующей игре Медведева: «Никакого преимущества у нашего теннисиста нет»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о следующем сопернике Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос» Миомире Кецмановиче.

«Кецманович играет очень прилично, наигран на грунте будь здоров. Атакующие действия классные, с лета играет здорово, у него нет слабых мест. Этот соперник очень опасен для Даниила. Я бы даже сказал, что никакого преимущества у нашего теннисиста нет. Серб больше играет на грунте, привычен к нему, он более опытен на грунте. Это будет очень тяжелый матч для Дани», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

26-летний российский теннисист Даниил Медведев сыграет против 22-летнего серба Миромира Кецмановича в третьем круге «Ролан Гаррос» 28 мая. Игра начнется в 13:30 по московскому времени.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220528/medvedev-1791351539.html
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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