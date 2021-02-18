Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Аслана Карацева в матче против первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинале Australian Open

«Очевидно, что первая ракетка мира — это очень сильный соперник, который был искушен во всех ситуациях, он явно сильнее тактически, — сообщил Тарпищев «СЭ». — Это поражение, от которого не стоит расстраиваться. Аслан молодец, ничего страшного не произошло, все нормально. Эпизодами Карацев выглядел и двигался очень хорошо. Дело в том, что на его плечи легла огромная нагрузка. Разумеется, психология сыграла свою роль. Для Аслана это первый турнир Большого шлема, еще и два матча пятисетовых подряд. Он просто не успел восстановиться физически и морально. Из этого поражения надо делать выводы и двигаться дальше. Он показал стабильную игру против игроков элиты. Я уверен, что сейчас Аслан будет сильно прогрессировать».

Тарпищев также предположил, что Карацев не показал максимум в этом матче.

«В силу психологических и физических причин он не мог показать максимум своих возможностей. Он большой молодец, не стушевался и делал все, что мог. Просто хочется ему сказать спасибо», — добавил Тарпищев.

В четверг, 18 февраля, Джокович обыграл Карацева со счетом 6:3, 6:4, 6:2. В финале турнира серб встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

(Артем Бухаев)