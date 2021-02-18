Чакветадзе считает Медведева фаворитом в матче против Циципаса

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветдза поделилась с «СЭ» ожиданиями от матча полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором примут участие Даниил Медведев (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

«Медведев идет достаточно приличным фаворитом в матче против Циципаса. Грек выдал феноменальный матч, хотя, казалось, что у него не было вообще никаких шансов в начале. Мне кажется, что он будет не таким свежим. Учитывая, насколько тягучий Даня, думаю, что он все силы вытянет из Циципаса», — сказала «СЭ» Чакветадзе.

Матч за выход в финал Australian Open между Циципасом и Медведевым пройдет 19 февраля в Мельбурне. В финале победитель пары встретится с первой ракеткой мира — Новаком Джоковичем, который до этого восемь раз уже выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

(Екатерина Звенигородская)