Вице-президент Федерации тенниса России прокомментировал поражение Карацева в полуфинале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от полуфинального матча Аслана Карацева и Новака Джоковича на Australian Open. Серб победил со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

«Карацев — молодец! Мне кажется, что Новак играл в первом сете, вообще не ошибаясь. — сказал «СЭ» Селиванов. — Джокович — первая ракетка мира, Аслану было немного сложно еще и в моральном плане, но он ничуть не хуже элиты теннисистов. Какие-то технические моменты в игре у Карацева отработаны очень хорошо. Он показал и доказал всем и самому себе, что он очень перспективный игрок. Просто Аслану нужно сложить все свои возможности воедино. Карацев смело может добавить в таблицу своих активов игру с Джоковичем — это бесценный опыт для него».

В финале Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

(Елизавета Денисова)