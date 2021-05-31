Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведва в первом круге «Ролан Гарроса» над Александром Бубликом из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5).

«Корты в Париже пожестче, мячи быстрее — это то, что помогло Медведеву улучшить игру на грунте. Куницын, который сейчас в Париже, сказал мне, что Даня сразу успокоился, в том плане, что не был таким нервным, как в Мадриде и Риме, поэтому с этой позиции был психологически в норме. Плюс, хорошо сложился первый сет. Вначале проигрывал 2:0, потом выиграл 6:3 — это придало ему уверенности», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также добавил, что нельзя сказать, что Даниил Медведев находится в идеальной форме.

«Думаю, если еще один круг пройдет, привыкнет к этому покрытию, будет уверен в себе. Этот матч психологически с большим знаком плюс для Медведева. Саша Бублик — вообще для всех неудобный соперник, потому что он рвет игру все время, с ним очень неприятно играть с этой позиции. Он достаточно высокого класса и ни для кого не является подарком», — добавил Тарпищев.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с победителем пары Томми Пол — Кристофер О'Коннел. Победа над Александром Бубликом стала первой победой в карьере Медведева на «Ролан Гаррос».

(Екатерина Звенигородская)