Медведев победил Бублика и вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте Roland Garros он в трех сетах сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана.

Следующий соперник Медведева определится в противостоянии Томми Пол (США) — Кристофер О'Коннел (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:3, 7:5

Кэмерон Норри (Великобритания) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 7:5, 7:6 (7:5), 6:2