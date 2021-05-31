Медведев победил Бублика и вышел во второй круг Roland Garros
17:02
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте Roland Garros он в трех сетах сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана.
Следующий соперник Медведева определится в противостоянии Томми Пол (США) — Кристофер О'Коннел (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:3, 7:5
Кэмерон Норри (Великобритания) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 7:5, 7:6 (7:5), 6:2
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