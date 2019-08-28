Свитолина победила Винус Уильямс во втором круге US Open

Украинка Элина Свитолина, посеянная на US Open под пятым номером, во втором круге обыграла американку Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния 1 час и 53 минуты.

За право выйти в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:4