Свитолина победила Винус Уильямс во втором круге US Open
28 августа 2019, 23:18
Украинка Элина Свитолина, посеянная на US Open под пятым номером, во втором круге обыграла американку Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния 1 час и 53 минуты.
За право выйти в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:4