Свитолина обыграла Касаткину и вышла в четвертый раунд US Open
3 сентября 2021, 23:22
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2) в матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 15 минут. Свитолина сделала четыре эйса при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтрах. У Касаткиной три эйса и две двойные.
В четвертом раунде соперницей украинки станет румынка Симона Халеп.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:4, 6:2
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