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Свитолина обыграла Касаткину и вышла в четвертый раунд US Open

3 сентября 2021, 23:22
Элина Свитолина. Фото Twitter
Элина Свитолина. Фото Twitter
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Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2) в матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 15 минут. Свитолина сделала четыре эйса при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтрах. У Касаткиной три эйса и две двойные.

В четвертом раунде соперницей украинки станет румынка Симона Халеп.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:4, 6:2

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