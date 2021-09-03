Свитолина обыграла Касаткину и вышла в четвертый раунд US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2) в матче третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 15 минут. Свитолина сделала четыре эйса при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтрах. У Касаткиной три эйса и две двойные.

В четвертом раунде соперницей украинки станет румынка Симона Халеп.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:4, 6:2