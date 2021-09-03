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Медведев обыграл Андухара в третьем раунде US Open

22:51
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3) в матче третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 58 минут. Медведев сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и семи реализованных брейк-пойнтах. У Андухара восемь двойных и один успешный брейк-поинт.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Алексей Попырин (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 6:4, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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