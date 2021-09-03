Медведев обыграл Андухара в третьем раунде US Open
22:51
Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3) в матче третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 58 минут. Медведев сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и семи реализованных брейк-пойнтах. У Андухара восемь двойных и один успешный брейк-поинт.
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Алексей Попырин (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 6:4, 6:3
Читайте также
Как уходил Влашич, почему Марадишвили продали в «Локо», вернется ли Жирков. Интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева
23
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю