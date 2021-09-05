US Open-2021: женщины, все результаты 5 сентября
20:50
В воскресенье, 5 сентября, — седьмой день US Open.
На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 12) — 6:3, 6:3
Ангелик Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания)
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