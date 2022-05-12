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Сегодня, 08:06

Свитолина объяснила снятие с Roland Garros

Виктория Кравченко
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Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина объяснила решение сняться с Roland Garros.

«Для меня это была очень тяжелая пара месяцев, особенно психологически. Вот почему я приняла решение не торопиться с возвращением, чтобы со всем разобраться. У меня много дел, сейчас для меня в приоритете фонд и семья.

Буду на турнире поддерживать мужа Гаэля Монфиса. Но выступать — это другое», — цитирует Свитолину Eurosport.uk.

Турнир состоится с 22 мая по 5 июня.

Элина Свитолина
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