Свитолина объяснила снятие с Roland Garros

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина объяснила решение сняться с Roland Garros.

«Для меня это была очень тяжелая пара месяцев, особенно психологически. Вот почему я приняла решение не торопиться с возвращением, чтобы со всем разобраться. У меня много дел, сейчас для меня в приоритете фонд и семья.

Буду на турнире поддерживать мужа Гаэля Монфиса. Но выступать — это другое», — цитирует Свитолину Eurosport.uk.

Турнир состоится с 22 мая по 5 июня.