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Сегодня, 14:58

Директор «Ролан Гаррос» пригрозила россиянам санкциями за политические высказывания

Анна Горшкова
Корреспондент
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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что российские и белорусские теннисисты будут приветствоваться на турнире в нейтральном статусе.

«Мы много думали об этом, и я не считаю, что есть какое-либо справедливое решение. Мы придерживаемся решения европейских министров спорта, которые в марте отстранили сборные России и Беларуси, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета», — приводит слова Моресмо France Inter.

Также директор «Ролан Гаррос» отметила, что российские и белорусские спортсмены могут быть подвержены санкциям, если будут делать какие-либо политические высказывания.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-jeudi-12-mai-2022
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