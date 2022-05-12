Директор «Ролан Гаррос» пригрозила россиянам санкциями за политические высказывания

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что российские и белорусские теннисисты будут приветствоваться на турнире в нейтральном статусе.

«Мы много думали об этом, и я не считаю, что есть какое-либо справедливое решение. Мы придерживаемся решения европейских министров спорта, которые в марте отстранили сборные России и Беларуси, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета», — приводит слова Моресмо France Inter.

Также директор «Ролан Гаррос» отметила, что российские и белорусские спортсмены могут быть подвержены санкциям, если будут делать какие-либо политические высказывания.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.