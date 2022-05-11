СМИ: из-за антироссийских санкций на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки

Британские издание Telegraph Sport утверждает, что в ближайшие дни совет директоров мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) объявит о санкциях в отношении Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Организаторы Уимблдонского турнира «Большого шлема» будут наказаны за недопуск на соревнования игроков из России и Белоруссии. Этот шаг противоречит политике ATP, которая разрешает россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. Позиция Уимблдона подверглась критике со стороны ведущих теннисистов, в том числе Новака Джоковича, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Рафаэля Надаля и других.

По данным Telegraph Sport, игроки настаивают, чтобы в нынешней ситуации вообще не разыгрывать на Уимблдоне рейтинговые очки. Таким образом будет соблюдена справедливость в отношение теннисистов из России и Белоруссии, которые из-за пропуска мейджора в Лондоне могут серьезно провалиться в рейтинге. Если данное предложение будет ратифицировано, на Уимблдоне будут разыгрываться только денежные призы, что существенно скажется на престиже соревнований. Кроме того, Всеанглийский лаун-теннисный клуб может быть оштрафован. К санкциям ATP также планирует присоединиться женская ассоциация WTA.