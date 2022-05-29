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Сегодня, 18:00

Свентек рассказала, как отдыхает между матчами «Ролан Гаррос»

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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, что чтение является ее хобби и поделилась списком книг, которые закончила читать во время «Ролан Гаррос» и какие планирует начать после турнира.

«Недавно я прочитала «Графа Монте-Кристо» и только что начала «Трех мушкетеров» — еще один роман французского писателя Александра Дюма. Я также подумывала о том, чтобы почитать Джорджа Оруэлла, но, вероятно, лучше этого не делать во время турнира, потому что это не лучший способ расслабиться», — цитирует BBC Sport Свентек.

20-летняя Свентек в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла Данку Ковинич (6:3, 7:5). В четвертом круге польская спортсменка встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Источник: https://www.bbc.co.uk/sport/tennis/61599683
Roland Garros
Ига Свентек
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