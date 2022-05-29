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Сегодня, 16:50

Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Серб Новак Джокович в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:3, 6:3.

Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Париже в 13-й раз подряд и в 16-й раз в карьере.

В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Рафаэль Надаль (Испания, 5)

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 15) — 6:1, 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Новак Джокович
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