Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:3, 6:3.
Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Париже в 13-й раз подряд и в 16-й раз в карьере.
В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Рафаэль Надаль (Испания, 5)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 15) — 6:1, 6:3, 6:3
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