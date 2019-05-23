Судья финала US Open Рамос, возмутивший Серену Уильямс, попал в спорную ситуацию во время турнира в Лионе

Абитр финального матча US Open Карлос Рамос, который судил решающий матч турнира "Большого шлема" между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой (2:6, 4:6), вновь стал участником спорного эпизода.

Во время встречи в рамках турнира в Лионе с участием Уго Умбера и Дениса Шаповалова, рефери принял решение отдать очко Умберу, что в свою очередь возмутило Шаповалова, который отказался продолжать игру и вызвал супервайзера. Но решение арбитра было оставлено в силе. Отметим, что Шаповалов в итоге одержал победу в это поединке.

Напомним, что Уильямс устроила скандал во время финала US Open против Осаки (2:6, 4:6). 36-летняя спортсменка обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в воровсте и лжи. После того, как арбитр снял с 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" гейм, она вызвала на корт главного рефери турнира и начала обсуждать тему сексизма.