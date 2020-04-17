Судьба US Open будет решится в июне

Организаторы US Open в июне проведут заседание по поводу предстоящего розыгрыша турнира. 1 апреля Уимблдон был отменен впервые со времен Второй мировой войны, в то время как US Open был перенесен с 24 мая на 20 сентября.

Директор теннисной ассоциации США (USTA) Майк Доус сообщил, что организация создала медицинскую консультативную группу, чтобы определить, будет ли безопасно проводить турнир.

— В каком-то смысле нам очень повезло, что US Open четвертый в году турнир «Большого шлема», так что время на нашей стороне в этот момент, — цитирует BBC Доуса. — Движущим фактором будет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и наших сотрудников. Мы установили временные рамки — примерно в июне нужно принять решение, к которому придем через медицинскую консультативную группу. У нас пять или шесть докторов регулярно консультируются с нами, и на основе этой информации мы в конечном итоге примем решение, безопасно ли играть или нет.