Стинг и Кидман стали гостями финального матча US Open Медведев — Джокович

Английский музыкан Стинг со своей супругой Труди Стайлер прибыли на финальный матч US Open-2023 между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Также на игре появилась австралийская и американская актриса Николь Кидман.

Фото Reuters

Матч между теннисистами проходит на Арене Артура Эша.

Медведев и Джокович встречались в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда победу одержал российский теннисист. Однако счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.