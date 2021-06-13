Стефанос Циципас: «Джокович показал, что такое настоящий чемпион»

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями после финала Roland Garros. В финальном матче его победил серб Новак Джокович (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Это была большая битва, — сказал Циципас в эфире канала Eurosport 1. — Нелегко проигрывать такие матчи. Я пытался сыграть по максимуму. Приятно было впервые играть здесь в финале. Хороший турнир для меня, я доволен собой, но Новак показал, что такое настоящий чемпион. Он вдохновляет нас тем, чего он достиг. Надеюсь сделать хотя бы половину того, что он сделал.

Это была отличная неделя. Хочу поблагодарить греческих болельщиков, мою команду, которая всегда помогает мне реализовывать свои мечты. Мы упорно работаем вместе. Спасибо, Roland Garros. Надеюсь, в следующем году я приеду и покажу хорошее шоу».

Джокович выиграл 19-й турнир «Большого шлема» в своей карьере.