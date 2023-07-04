Стало известно расписание матчей среды в Уимблдоне с участием Медведева, Касаткиной и Рублева

Определилось расписание матчей среды в Уимблдоне. 5 июля будут сыграны встречи второго и первого круга, которые были перенесены из-за дождя.

Даниил Медведев встретится с британцем Артуром Фери в первом круге (начало матча в 15.00 мск). Роман Сафиуллин доиграет матч первого круга с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7) в 13.00 мск. Александр Шевченко проведет встречу с французом Адрианом Маннарино в первом круге (начало в 16.30 мск).

Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют во втором круге в 20.00 мск.

Дарья Касаткина сыграет во втором круге с британкой Джоди Беррейдж в 15.30 мск.

Мирра Андреева сыграет с китаянкой Сю Ван в первом круге (13.00 мск). Екатерина Александрова (в 13.00 мск) доиграет матч первого круга с американкой Эммой Наварро (6:4, 5:2). Анастасия Потапова такжев 13.00 мск доиграет встречу первого круга со швейцаркой Селин Наф (6:3, 3:3).

Анна Блинкова в 18.00 мск встретится в первом круге с Яниной Викмайер (Германия).

Вероника Кудерметова во втором круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (игра состоится 6 июля в 13.00 мск).

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