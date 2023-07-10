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Сегодня, 19:47

Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона у женщин

Руслан Минаев
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Определились все пары 1/4 финала Уимблдона у женщин.

Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина)

Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)

Четвертьфиналы начнутся во вторник 11 июля матчами Свентек против Свитолиной и Пегулы с Вондроушовой.

12-го числа сыграют финалистки Жабер и Рыбакина, а также Соболенко и Киз.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Маркета Вондроушова
Мэдисон Кис
Онс Жабер
Элина Свитолина
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