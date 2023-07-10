Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона у женщин
Определились все пары 1/4 финала Уимблдона у женщин.
Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина)
Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан)
Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)
Четвертьфиналы начнутся во вторник 11 июля матчами Свентек против Свитолиной и Пегулы с Вондроушовой.
12-го числа сыграют финалистки Жабер и Рыбакина, а также Соболенко и Киз.
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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