Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона у женщин

Определились все пары 1/4 финала Уимблдона у женщин.

Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина)

Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США)

Четвертьфиналы начнутся во вторник 11 июля матчами Свентек против Свитолиной и Пегулы с Вондроушовой.

12-го числа сыграют финалистки Жабер и Рыбакина, а также Соболенко и Киз.