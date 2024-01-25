Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:23

Кафельников оценил выступление Рублева на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о том, что российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти стадию четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Четвертьфинал — это очень хороший результат. Андрей сыграл на своем уровне, он не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей. Не знаю, с чем связаны его десять поражений в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема, надеюсь, он сможет сделать шаг вперед», — приводит ТАСС слова Кафельникова.

В четвертьфинале Australian Open Рублев уступил итальянцу Яннику Синнеру.

26-летний россиянин на данный момент занимает 5-е место в рейтинге ATP. Он выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде.

Источник: https://tass.ru/sport/19814361
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
0
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Соболенко стала первой теннисисткой с 2017 года с двумя подряд финалами Australian Open
Медведев — Зверев и Джокович — Синнер: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
Чжэн Циньвэнь впервые вышла в финал «Большого шлема»
Чжэн Циньвэнь победила Ястремскую и сыграет с Соболенко в финале Australian Open
Australian Open — результаты 1/2 финала 25 января: Соболенко и Циньвэнь победили
Гауфф — о своем выступлении на Australian Open: «Завтра я схожу в кино или еще куда-нибудь и буду гордиться собой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чжэн Циньвэнь впервые вышла в финал «Большого шлема»

Соболенко стала первой теннисисткой с 2017 года с двумя подряд финалами Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости