Кафельников оценил выступление Рублева на Открытом чемпионате Австралии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о том, что российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти стадию четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Четвертьфинал — это очень хороший результат. Андрей сыграл на своем уровне, он не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей. Не знаю, с чем связаны его десять поражений в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема, надеюсь, он сможет сделать шаг вперед», — приводит ТАСС слова Кафельникова.

В четвертьфинале Australian Open Рублев уступил итальянцу Яннику Синнеру.

26-летний россиянин на данный момент занимает 5-е место в рейтинге ATP. Он выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде.