Соболенко пожелала удачи Жабер в финале Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги своего выступления на Уимблдоне-2023.

13 июля 25-летняя спортсменка проиграла Онс Жабер (7:6 (7:5), 4:6, 3:6) из Туниса в полуфинале турнира.

«Спасибо тем, кто поддерживал меня в эту пару недель! Мне очень понравилось проводить время здесь, на Уимблдоне. Поздравляю Онс Жабер с невероятным выступлением. Сейчас я тебя ненавижу, но ты знаешь, что я тебя люблю! Удачи в финале, ты справишься. И я знаю, что в жизни все не случайно. Я верю, что в будущем меня ждет что-то хорошее! Я буду продолжать упорно работать, чтобы стать сильнее!» — написала Соболенко в социальной сети.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.

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