Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде
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Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде, обыграв американок Каролин Долхайд и Ваню Кинг — 4:6, 6:3,6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 22 минуты.
В финале Соболенко и Мертенс встретятся с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Каролин Долхайд/Ваня Кинг — 4:6, 6:3, 6:4
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