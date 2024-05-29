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«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 29 мая: Рублев — Мартинес, Де Йонг — Алькарас и другие матчи

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Андрей Рублев.
Фото AFP
Матчи второго круга «Ролан Гаррос» 2024.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции 29 мая Андрей Рублев встретится с Педро Мартинесом (Испания), а Павел Котов — со Стэном Вавринкой (Швейцария).

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против нидерландца Йеспера Де Йонга.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — начало в 12.00 (мск)

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Брендон Накасима (США) — 12.00

Себастьян Корда (США, 27) — Сун Ву Квон (Корея) — 12.00

Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия) — 12.00

Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжень (Китай) — 12.00

Бен Шелтон (США, 15) — Кеи Нисикори (Япония) — 12.00

Зизу Бергс (Бельгия) — Максимилиан Мартерер (Германия) — не ранее 13.30

Себастиан Офнер (Австрия) — Себастьян Баес (Аргентина, 20) — не ранее 13.30

Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) — не ранее 13.30

Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — не ранее 14.00

Йеспер Де Йонг (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — не ранее 14.30

Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария, 10) — не ранее 15.30

Андрей Рублев (Россия, 6) — Педро Мартинес (Испания) — не ранее 15.30

Корантен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) — не ранее 17.00

Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — не ранее 18.00

Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2) — не ранее 21.15

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/6/
Теннис
Ролан Гаррос
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