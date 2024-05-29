Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл голландца Йеспера де Йонга — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2. Встреча длилась 3 часа 9 минут.
Следующим соперником испанца станет победитель пары Себастьян Корда (США, 27) — Квон Сун Ву (Корея).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2
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