В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения россиян
Во время трансляций «Ролан Гаррос» на телеканале Eurosport не указывают места рождения бывших российских теннисистов.
Перед началом каждого матча в трансляциях демонстрируется инфографика с информацией об участниках игры, в том числе место рождения.
Однако его не показывают у российских теннисисток, а также у американки Софии Кенин, Юлии Путинцевой из Казахстана и француженки Варвары Грачевой. Все эти спортсменки родились в России.
Открытый чемпионат Франции-2024 проходит в Париже с 26 мая по 9 июня.
Новости