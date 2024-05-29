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Сегодня, 20:16

В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Во время трансляций «Ролан Гаррос» на телеканале Eurosport не указывают места рождения бывших российских теннисистов.

Перед началом каждого матча в трансляциях демонстрируется инфографика с информацией об участниках игры, в том числе место рождения.

Однако его не показывают у российских теннисисток, а также у американки Софии Кенин, Юлии Путинцевой из Казахстана и француженки Варвары Грачевой. Все эти спортсменки родились в России.

Открытый чемпионат Франции-2024 проходит в Париже с 26 мая по 9 июня.

Теннис
Ролан Гаррос
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