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Павел Котов — Стэн Вавринка: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Котов сыграет с Вавринкой во втором круге «Ролан Гаррос» 29 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Павел Котов.
Фото AFP

Россиянин Павел Котов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой во втором круге Открытого чемпионата Франции в среду, 29 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры в перекличке второго раунда «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Котов — Вавринка бесплатно можно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

56-й номер мирового рейтинга в первом круге победил британца Кэмерон Нрри в пяти сетах — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

98-ая ракетка мира стартовал в Париже с уверенной победы над легендарным британцем Энди Маррей — 6:4, 6:4, 6:2.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
Стэн Вавринка
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