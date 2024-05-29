Россиянка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисимова скрестят ракетки во втором круге «Ролан Гаррос» в среду, 29 мая. Игра состоится на седьмом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — около 18.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Самсонова — Анисимова можно бесплатно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний ведет представительница США — 2-0. В последний раз соперницы встречались 1 января 2024 года на Australian Open. Тогда Анисимова победила со счетом 6:3, 6:4.

25-летняя Самсонова — 17-ая ракетка мира. 22-летняя Анисимова — 231-й номер мирового рейтинга.