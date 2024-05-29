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Сегодня, 18:27

На «Ролан Гаррос» отменили все матчи на открытых кортах из-за дождя

Виктория Кравченко
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На «Ролан Гаррос» отменили матчи дня из-за дождя.
Фото AFP

На «Ролан Гаррос» из-за дождя отменили большую часть матчей, запланированных на 29 мая, сообщает RMC Sport.

Сегодня будут сыграны несколько матчей, которые удастся провести под крышей на кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен. Встречи на открытых кортах пройдут завтра, 30 мая.

По данным источника, владельцам билетов на корты и пристройки Симон-Матье будет возмещена стоимость билетов.

Сообщается, что на завтра по прогнозу погоды также обещают дождь.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/
Теннис
Ролан Гаррос
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