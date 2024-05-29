На «Ролан Гаррос» отменили все матчи на открытых кортах из-за дождя

На «Ролан Гаррос» из-за дождя отменили большую часть матчей, запланированных на 29 мая, сообщает RMC Sport.

Сегодня будут сыграны несколько матчей, которые удастся провести под крышей на кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен. Встречи на открытых кортах пройдут завтра, 30 мая.

По данным источника, владельцам билетов на корты и пристройки Симон-Матье будет возмещена стоимость билетов.