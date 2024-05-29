Рублев прокомментировал игру против испанца Педро во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев после победного матча с испанцем Педро Мартинесом во втором круге «Ролан Гаррос» подвел итоги встречи.

«Я знаю Педро с юниоров. Мы играли много матчей на юниорских турнирах. Я знал, что он хороший игрок и меня ждет тяжелый матч.

В этой игре все зависело от того, кто будет диктовать свой теннис. Кто первым начнет атаковать», - сказал Рублев на пресс-конференции.

Встреча длилась 2 часа и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия).