Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:45

Рублев прокомментировал игру против испанца Педро во втором круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев после победного матча с испанцем Педро Мартинесом во втором круге «Ролан Гаррос» подвел итоги встречи.

«Я знаю Педро с юниоров. Мы играли много матчей на юниорских турнирах. Я знал, что он хороший игрок и меня ждет тяжелый матч.

В этой игре все зависело от того, кто будет диктовать свой теннис. Кто первым начнет атаковать», - сказал Рублев на пресс-конференции.

Встреча длилась 2 часа и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия).

 

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
0
Читайте также
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Грачева победила седьмую ракетку мира Саккари в первом круге «Ролан Гаррос»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 29 мая: Алькарас и Рублев вышли в третий круг
Рублев вышел в третий круг, матчи на открытых кортах отменены из-за дождя. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Алькарас прокомментировал победный матч с де Йонгом во втором круге «Ролан Гаррос»
Французы признали бывшую россиянку Грачеву своей. Теннисистка поет «Марсельезу», пьет бордо и ест сыр
На «Ролан Гаррос» отменили все матчи на открытых кортах из-за дождя
Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев в трех сетах обыграл Мартинеса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 29 мая: Алькарас и Рублев вышли в третий круг

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости